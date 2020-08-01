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CAS отклонил апелляцию Трабзонспора. Бешикташ - потенциальный соперник Динамо

Турция
(1 голосов)

В "Трабзонспора" проблемы с доходами

CAS отклонил апелляцию Трабзонспора. Бешикташ - потенциальный соперник Динамо
Новина українською

LawInSport.com сообщает, что CAS отклонил апелляцию "Трабзонспора".

По решению спортивного арбитражного суда турецкий клуб исключен из еврокубков на следующий сезон и не сыграет в квалификации Лиги чемпионов 2020/2021. Причиной этого стали финансовые отчеты "Трабзонспора" за 2019 год.

Исходя из этого, в квалификации ЛЧ от Турции сыграет "Бешикташ", который занял третье место в прошедшем чемпионате. Таким образом, "Бешикташ" - потенциальный соперник киевского "Динамо" по квалификации главного еврокубка.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Лига чемпионов Трабзонспор (Трабзон) CAS Динамо (Киев)
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Источник:
LawInSport.com
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
01.08.2020 в 17:10
"Чорні Орли" мають пам'ятати дві невдалі зустрічі з українськими клубами: з Металістом Маркевича у кваліфікації КУЄФА 2008-2009 (4:1 у Харкові, Жажа Коельо+Марко Девіч феєрили наповну, після стамбульських 0:1) та з Динамо Київ сьоміна у 1/16 Ліги Європи 2010-2011 (1:4 у Стамбулі, 4:0 у Києві, 2 Андрії - Шевченко&Ярмоленко "відтягнулися" на турках)
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