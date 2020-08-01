CAS отклонил апелляцию Трабзонспора. Бешикташ - потенциальный соперник Динамо

LawInSport.com сообщает, что CAS отклонил апелляцию "Трабзонспора".

По решению спортивного арбитражного суда турецкий клуб исключен из еврокубков на следующий сезон и не сыграет в квалификации Лиги чемпионов 2020/2021. Причиной этого стали финансовые отчеты "Трабзонспора" за 2019 год.

Исходя из этого, в квалификации ЛЧ от Турции сыграет "Бешикташ", который занял третье место в прошедшем чемпионате. Таким образом, "Бешикташ" - потенциальный соперник киевского "Динамо" по квалификации главного еврокубка.