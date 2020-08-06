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СМИ: Артем Кравец покинет Кайсериспор
Он стал лучшим бомбардиром команды
С большой долей вероятности, Артем Кравец летом покинет турецкий "Кайспериспор". Об этом сообщает Futbal Arena.
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Именно турецкий клуб хочет избавиться от украинца. Основная причина - руководство хочет разгрузить зарплатную ведомость после вылета из высшего дивизиона.
Контракт Кравца истекает только в следующем году. Есть вероятность, что Артему приютит новичок турецкой лиги - "Хатайспор".
В прошедшем сезоне Артем смог забить девять голов в 22-х матчах.
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Источник:Futbal Arena
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