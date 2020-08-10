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Турецкий клуб не договорился о выкупе форварда Шахтера

Турция
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Все из-за высокой зарплаты

Турецкий клуб не договорился о выкупе форварда Шахтера
UA-Футбол
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Все идет к тому, что Ларри Кайоде вернется в расположение донецкого "Шахтера".

Прошедший сезон форвард провел в аренде в турецком "Газишехир Газиантеп". Как сообщает официальный сайт клуба, они не смогли договориться о полноценном подписании.

Основная причина - высокие запросы Кайоде по зарплате. Стороны вели переговоры в течении нескольких недель. Всего Ларри успел провести за команду 29 матчей, забил десять голов и отдал семь голевых. "Газиантеп" занял восьмое место.

Ранее сообщалось, что Кайоде может подписать "Фенербахче".

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В статье: Шахтер (Донецк) Газиантеп ББ (Турция) Оларенваджу Кайоде
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