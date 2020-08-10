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Турецкий клуб не договорился о выкупе форварда Шахтера
Все из-за высокой зарплаты
Все идет к тому, что Ларри Кайоде вернется в расположение донецкого "Шахтера".
Прошедший сезон форвард провел в аренде в турецком "Газишехир Газиантеп". Как сообщает официальный сайт клуба, они не смогли договориться о полноценном подписании.
???? KAMUOYU BİLGİLENDİRME | OLARENWAJU KAYODE— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 10, 2020
???? https://t.co/t7N7uYVVpx pic.twitter.com/K6WHBE6Lyf
Основная причина - высокие запросы Кайоде по зарплате. Стороны вели переговоры в течении нескольких недель. Всего Ларри успел провести за команду 29 матчей, забил десять голов и отдал семь голевых. "Газиантеп" занял восьмое место.
Ранее сообщалось, что Кайоде может