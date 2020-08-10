Турецкий клуб не договорился о выкупе форварда Шахтера

Все идет к тому, что Ларри Кайоде вернется в расположение донецкого "Шахтера".

Прошедший сезон форвард провел в аренде в турецком "Газишехир Газиантеп". Как сообщает официальный сайт клуба, они не смогли договориться о полноценном подписании.

Основная причина - высокие запросы Кайоде по зарплате. Стороны вели переговоры в течении нескольких недель. Всего Ларри успел провести за команду 29 матчей, забил десять голов и отдал семь голевых. "Газиантеп" занял восьмое место.