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Марсель Коллер покинет пост главного тренера Базеля

Турция
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Руководство приняло решение не продлевать контракт с игроком

Марсель Коллер покинет пост главного тренера Базеля
Новина українською

Марсель Коллер оставит пост главного тренера "Базеля" по окончании нынешнего сезона, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

Срок контракта 59-летнего специалиста истекает по окончании сезона, и руководство клуба приняло решение не продлевать договор. В нынешнем сезоне "Базель" еще продолжает борьбу в Кубке Швейцарии, где пробился в стадию полуфинала.

Коллер возглавлял "Базель" с 2018 года, до этого на протяжении шести лет он был главным тренером сборной Австрии.

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В статье: Марсель Коллер Базель
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