Турция
Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель Коллер покинет пост главного тренера Базеля
Руководство приняло решение не продлевать контракт с игроком
Марсель Коллер оставит пост главного тренера "Базеля" по окончании нынешнего сезона, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.
Срок контракта 59-летнего специалиста истекает по окончании сезона, и руководство клуба приняло решение не продлевать договор. В нынешнем сезоне "Базель" еще продолжает борьбу в Кубке Швейцарии, где пробился в стадию полуфинала.
Коллер возглавлял "Базель" с 2018 года, до этого на протяжении шести лет он был главным тренером сборной Австрии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...