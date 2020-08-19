Марсель Коллер покинет пост главного тренера Базеля

Марсель Коллер оставит пост главного тренера "Базеля" по окончании нынешнего сезона, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

Срок контракта 59-летнего специалиста истекает по окончании сезона, и руководство клуба приняло решение не продлевать договор. В нынешнем сезоне "Базель" еще продолжает борьбу в Кубке Швейцарии, где пробился в стадию полуфинала.

Коллер возглавлял "Базель" с 2018 года, до этого на протяжении шести лет он был главным тренером сборной Австрии.