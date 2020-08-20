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Когда-то зажигал у Клоппа в Боруссии: Шахин стал игроком Антальяспора

Турция
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А затем потух в Мадриде

Когда-то зажигал у Клоппа в Боруссии: Шахин стал игроком Антальяспора
Новина українською

Экс-хавбек мадридского "Реала" и дортмундской "Боруссии" Нури Шахин стал игроком турецкого "Антальяспора" – об этом сообщает пресс-служба клуба. 31-летний футболист подписал с клубом из Анталии трудовой договор на 2 года.

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"Добро пожаловать, Нури! Наш клуб подписал двухлетний контракт с профессиональным футболистом Нури Шахином. Мы приветствуем его и желаем успехов в нашей красно-белой футболке".

Последним клубом Шахина был немецкий "Вердер" (17 матчей и 4 результативные передачи в прошлом сезоне).

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В статье: Нури Шахин Антальяспор (Анталья) Антальяспор
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