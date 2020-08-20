Когда-то зажигал у Клоппа в Боруссии: Шахин стал игроком Антальяспора

Экс-хавбек мадридского "Реала" и дортмундской "Боруссии" Нури Шахин стал игроком турецкого "Антальяспора" – об этом сообщает пресс-служба клуба. 31-летний футболист подписал с клубом из Анталии трудовой договор на 2 года.

"Добро пожаловать, Нури! Наш клуб подписал двухлетний контракт с профессиональным футболистом Нури Шахином. Мы приветствуем его и желаем успехов в нашей красно-белой футболке".

???? Hoş Geldin @nurisahin



Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/7xHghgkQdP — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 19, 2020

Последним клубом Шахина был немецкий "Вердер" (17 матчей и 4 результативные передачи в прошлом сезоне).