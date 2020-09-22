Официально: Артем Кравец - игрок турецкого Коньяспора

Пресс-служба турецкого "Коньяспора" объявила о подписании Артема Кравца.

Официальный сайт клуба сообщает, что с украинским форвардом был подписан трехлетний контракт. В новом клубе Артем будет играть под 23-м номером.

"Konyaspor için bütün kalbimi vereceğim..." ????



???? Kill Bill Whistle: #ArtemKravets pic.twitter.com/eTEN565xEF — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) September 22, 2020

Кравец хорошо знаком с турецким чемпионатом, так как в свое время защищал цвета "Кайсериспора". За них он отыграл два года, после чего летом 2020-го вернулся в "Динамо".

Пребывания в родном клубе оказалось недолгим. В Киеве он провел лишь месяц, сыграв 20 минут в игре с ФК "Львов". После этого, стороны договорились о разрыве контракта.

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Стоит отметить, что прошлый сезон "Коньяспор" завершил на 13-м месте.