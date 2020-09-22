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Официально: Артем Кравец - игрок турецкого Коньяспора

Турция
(1 голосов)

Только вчера он покинул "Динамо"

Официально: Артем Кравец - игрок турецкого Коньяспора
UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба турецкого "Коньяспора" объявила о подписании Артема Кравца.

Официальный сайт клуба сообщает, что с украинским форвардом был подписан трехлетний контракт. В новом клубе Артем будет играть под 23-м номером.

Кравец хорошо знаком с турецким чемпионатом, так как в свое время защищал цвета "Кайсериспора". За них он отыграл два года, после чего летом 2020-го вернулся в "Динамо".

Пребывания в родном клубе оказалось недолгим. В Киеве он провел лишь месяц, сыграв 20 минут в игре с ФК "Львов". После этого, стороны договорились о разрыве контракта.

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Стоит отметить, что прошлый сезон "Коньяспор" завершил на 13-м месте.

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев) Коньяспор (Конья)
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Комментарии (9)
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Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
22.09.2020 в 19:20
Тоже вариант!
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
22.09.2020 в 19:09
Ну,может ему климат в Турции больше нравится)
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+1
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
22.09.2020 в 19:01
Точно. Звідти пряма дорога у збірну. Вибачте за сарказм. Молодець, Артем, що прагнеш, але ти дуже і дуже посереднього рівня гравець.
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+2
-4
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
22.09.2020 в 19:21
А ты какого уровня, расскажи? Чем занимаешься, кем работаешь? А мы оценим, каков ты специалист!
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+3
0
simply_the_best (Львов)
22.09.2020 в 19:41
Такие, как Карикатурист, ещё любят критиковать девушек футболистов . типа уродины, перекачены, ведутся на деньги и т.д. А сам точняк вернулся с ночной смены, жрёт борщ и внимательно смотрит на свою 100 кг Кузминишну.
+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
22.09.2020 в 19:41
Не люблю Донецк и Одессу, но с вами соглашусь. Кравец - чемпион Украины, обладатель кубка нашей страны, игрок сборной! Ещё совсем недавно он забивал за команду Шевченка в этой таки Конье, когда турков, кстати, тренировал Мирча. Тогда сыграли 2:2, а Кравец забил гол. Так что он хороший футболист, который заслуживает уважения!
+2
0
Kela (Одесса)
22.09.2020 в 18:54
Путь в сборную открыт
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0
-1
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beatles (Крижопіль)
22.09.2020 в 18:52
Вот это неожиданность!! Здобули, Артемку, Здобули!! Это удача, причем я не шучу!
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+1
0
Djibouti (Djibouti)
22.09.2020 в 18:34
Такое
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0
0


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