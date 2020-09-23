  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Стяуа за день до матча в Лиге Европы остался с 9 полевыми игроками и 3 вратарями
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стяуа за день до матча в Лиге Европы остался с 9 полевыми игроками и 3 вратарями

Турция
(1 голосов)

Все из-за коронавируса

Стяуа за день до матча в Лиге Европы остался с 9 полевыми игроками и 3 вратарями
Новина українською

Футбольный клуб "Стяуа" остался без полноценного состава за день до матча, сообщает журналист Эмануэль Рошу в своём "твиттере".

Сейчас в румынской команде лишь девять полевых игроков и три вратаря имеют отрицательные тесты на коронавирус. К ним добавится защитник, которого вернули из аренды в клубе второй лиги. Также в "Стяуа" надеются сегодня подписать ещё одного игрока, поскольку регламент УЕФА позволяет производить до двух изменений в заявке до дня матча.

Завтра, 24 сентября, "Стяуа" предстоит сыграть с либерецким "Слованом" (Чехия) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Матч пройдёт на стадионе "Марин Анастасовичи" в Джурджу (Румыния).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стяуа (Бухарест)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...