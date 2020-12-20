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Златан бы оценил. Домагой Вида забил пяткой за Бешикташ

Турция
(1 голосов)

Первый гол в сезоне для хорвата

Златан бы оценил. Домагой Вида забил пяткой за Бешикташ
Новина українською

Стамбульский "Бешикташ" разгромил аутсайдера турецкой Суперлиги "Эрзурум" со счетом 4:0 в рамках 13-го тура чемпионата. Третий гол в матче забил бывший игрок "Динамо" Домагой Вида в стиле Златана Ибрагимовича. После подачи с фланга хорват переправил мяч пяткой в ​​сетку ворот.

Это первый гол для игрока в этом сезоне. Сейчас "Бешикташ" занимает четвертое место в турецкой Суперлиге, уступая лидеру турнирной гонки "Аланияспору" четыре очка, имея игру в запасе.

Хорват провел девять игр за стамбульский клуб во всех турнирах этого сезона. Все матчи он начинал со старта. Этот эффектный гол - его единственное результативное действие за это время.

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В статье: Домагой Вида Бешикташ (Стамбул) Турецкая Суперлига
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Комментарии (3)
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Термит (Киев)
20.12.2020 в 22:42
Зачёт!
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+1
0
ZeeZoo (Кривой Рог)
20.12.2020 в 22:30
#сдецтвазадинаму
Ответить
0
-1
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
20.12.2020 в 22:47
#Ипанутый?
Ответить
0
0


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