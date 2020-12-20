Златан бы оценил. Домагой Вида забил пяткой за Бешикташ

Стамбульский "Бешикташ" разгромил аутсайдера турецкой Суперлиги "Эрзурум" со счетом 4:0 в рамках 13-го тура чемпионата. Третий гол в матче забил бывший игрок "Динамо" Домагой Вида в стиле Златана Ибрагимовича. После подачи с фланга хорват переправил мяч пяткой в ​​сетку ворот.

Это первый гол для игрока в этом сезоне. Сейчас "Бешикташ" занимает четвертое место в турецкой Суперлиге, уступая лидеру турнирной гонки "Аланияспору" четыре очка, имея игру в запасе.

Хорват провел девять игр за стамбульский клуб во всех турнирах этого сезона. Все матчи он начинал со старта. Этот эффектный гол - его единственное результативное действие за это время.