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СМИ: Озил провел тайные переговоры с Фенербахче

Турция
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Потянут зарплату Месута?

СМИ: Озил провел тайные переговоры с Фенербахче
UA-Футбол
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Существует вероятность, что Месут Озил все же покинет зимой лондонский "Арсенал". И даже известен его вероятный будущий клуб.

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По данным Bild, сегодня немецкий футболист провел тайные перевогоры с представителями "Фенербахче". Для перехода в стамбульский клуб ему придется пойти на существенное снижение зарплаты.

Озил не сыграл ни одного матча в этом сезоне, так как Микель Артета не включил его в заявку. Контракт Месута заканчивается следующим летом, но "канониры" будут готовы его отпустить зимой.

Напомним, что сейчас "Арсенал" занимает 15-е место в АПЛ.

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В статье: Месут Озил Фенербахче (Стамбул) Арсенал (Лондон)
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