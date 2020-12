СМИ: Озил провел тайные переговоры с Фенербахче

Существует вероятность, что Месут Озил все же покинет зимой лондонский "Арсенал". И даже известен его вероятный будущий клуб.

По данным Bild, сегодня немецкий футболист провел тайные перевогоры с представителями "Фенербахче". Для перехода в стамбульский клуб ему придется пойти на существенное снижение зарплаты.

Озил не сыграл ни одного матча в этом сезоне, так как Микель Артета не включил его в заявку. Контракт Месута заканчивается следующим летом, но "канониры" будут готовы его отпустить зимой.

Bild reports that out of favour Arsenal midfielder Mesut Ozil has held a secret meeting with Fenerbahce bosses ???? pic.twitter.com/jYP8RmK7YX