Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Озил провел тайные переговоры с Фенербахче
Потянут зарплату Месута?
Существует вероятность, что Месут Озил все же покинет зимой лондонский "Арсенал". И даже известен его вероятный будущий клуб.
По данным Bild, сегодня немецкий футболист провел тайные перевогоры с представителями "Фенербахче". Для перехода в стамбульский клуб ему придется пойти на существенное снижение зарплаты.
Озил не сыграл ни одного матча в этом сезоне, так как Микель Артета не включил его в заявку. Контракт Месута заканчивается следующим летом, но "канониры" будут готовы его отпустить зимой.
Bild reports that out of favour Arsenal midfielder Mesut Ozil has held a secret meeting with Fenerbahce bosses ???? pic.twitter.com/jYP8RmK7YX— Goal (@goal) December 24, 2020
Напомним, что сейчас "Арсенал" занимает 15-е место в АПЛ.
Популярное сейчас
- Официально: Ворскла арендует полузащитника Динамо
- Рух обратился с жалобой в УАФ на президента Ингульца
- Официально. Милевский вернулся в чемпионат Украины
- Голевой декабрь. Вида забил победный гол Бешикташа в матче чемпионата Турции
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО