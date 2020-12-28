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По стопам Мили: капитана Сивасспора удалили за попытку показать судье повтор с телефона

Турция
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Хакан Арслан жжет напалмом

По стопам Мили: капитана Сивасспора удалили за попытку показать судье повтор с телефона
Новина українською

Капитан турецкого "Сивасспора" Хакан Арслан заработал курьезное удаление в 15-м туре Суперлиги против "Бешикташа". Он пытался с телефона показать арбитру повтор эпизода, в котором тот, по мнению игрока, разобрался неправильно.

Судья стараний Арслана не оценил и показал ему сперва желтую, а затем и красную карточку.

Оставшись в меньшинстве, "Сивасспор" развалился и проиграл фавориту со счетом 0:3.

Любопытно, что ранее попыткой показать судье повтор с телефона прославился Артем Милевский еще в бытность игроком "Динамо-Брест". Его, правда, арбитр тогда не удалил, но постфактум пришлось заплатить 310 долларов штрафа.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Чемпионат Турции Сивасспор (Сивас) Хакан Арслан
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