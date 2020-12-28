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По стопам Мили: капитана Сивасспора удалили за попытку показать судье повтор с телефона
Хакан Арслан жжет напалмом
Капитан турецкого "Сивасспора" Хакан Арслан заработал курьезное удаление в 15-м туре Суперлиги против "Бешикташа". Он пытался с телефона показать арбитру повтор эпизода, в котором тот, по мнению игрока, разобрался неправильно.
Судья стараний Арслана не оценил и показал ему сперва желтую, а затем и красную карточку.
Оставшись в меньшинстве, "Сивасспор" развалился и проиграл фавориту со счетом 0:3.
Любопытно, что ранее попыткой показать судье повтор с телефона прославился Артем Милевский еще в бытность игроком "Динамо-Брест". Его, правда, арбитр тогда не удалил, но постфактум пришлось заплатить 310 долларов штрафа.
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