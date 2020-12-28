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Слабонервным не смотреть: 36-летний Шкртел порвал ахиллово сухожилие

Турция
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Сезон для ветерана закончен

Слабонервным не смотреть: 36-летний Шкртел порвал ахиллово сухожилие
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Опытный центральный защитник Мартин Шкртел, выступающий за "Башакшехир", получил страшную травму в матче 15-го тура Суперлиги против "Касымпаши" (2:2).

На 50-й минуте встречи 36-летний словак поскользнулся и порвал ахиллово сухожилие. До конца сезона мы его точно не увидим. В его возрасте подобная травма может означать и конец карьеры.

Шкртел больше всего известен по выступлениям за "Ливерпуль" в 2008-16 годах. В "Башакшехир" он перебрался полтора года назад и в текущем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах.

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В статье: Мартин Шкртел Чемпионат Турции Башакшехир
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