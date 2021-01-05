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Турецкий новичок подписал двух бывших футболистов Милана

Турция
(1 голосов)

Фабио также играл за Ливерпуль

Турецкий новичок подписал двух бывших футболистов Милана
UA-Футбол
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Клуб турецкой Суперлиги "Фатих Карагюмрюк" подписал сразу двух итальянских полузащитников – Фабио Борини и Андреа Бертолаччи. У 29-летнего Бертолаччи контракт завершился с "Сампдорией" и с 1 сентября он находился в статусе свободного агента. Борини с сентября покинул "Верону" и был на правах свободного агента.

Андреа Бертолаччи выступал в "Роме", "Лечче", Дженоа" и "Милане". В составе национальной сборной сыграл 5 матчей. Фабио Борини ранее защищал цвета "Милана", "Ливерпуля", "Суонси Сити", "Пармы", "Ромы", "Сандерленда". Портал Transfermarket оценивает Фабио в 4 млн.евро, Бертолаччи - 1.40 млн.евро.

Напомним, что в текущем турнире "Карагюмрюк" находится на 8-ом месте с 21 очками. В составе турецкой команды играет аргентинец Лукас Билья, который ранее выступал за "Милан" и "Лацио".

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В статье: Фабио Борини Андреа Бертолаччи Карагюмрюк
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.01.2021 в 13:23
А могли бы в Монцу к Берлускони поехать
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