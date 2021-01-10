Бывший хавбек Динамо оформил хет-трику и помог Галатасараю разгромить соперника

В матче 18-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" разгромил "Генчлербирлиги" со счетом 6: 0.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Беланда записал в этом поединке на свой счет хет-трик. Хавбек хозяев поля поразил ворота соперника трижды за 17 минут.

В нынешнем сезоне марокканец провел 17 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.

Видео голов Беланды

На 30-й минуте

На 43-й минуте

На 47-й минуте