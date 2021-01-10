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Бывший хавбек Динамо оформил хет-трику и помог Галатасараю разгромить соперника
Беланда забил трижды за 17 минут
В матче 18-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" разгромил "Генчлербирлиги" со счетом 6: 0.
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Беланда записал в этом поединке на свой счет хет-трик. Хавбек хозяев поля поразил ворота соперника трижды за 17 минут.
В нынешнем сезоне марокканец провел 17 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.
Видео голов Беланды
- На 30-й минуте
GOOOOOOOOOL Younes Belhanda ???? #GSvGB pic.twitter.com/uxgZs22MQ4— Kimsesiz Olcay (@OlcayKimsesiz) January 9, 2021
- На 43-й минуте
Belhanda 3-0 #GSvGB— Beyefendi ❁ (@alisamiyenbey) January 9, 2021
pic.twitter.com/NHTLbi9Gx3
- На 47-й минуте
Le troisième but MAGNIFIQUE de Belhanda pic.twitter.com/qRRemmEcM2— SOCCER212 (@SCCR_212) January 9, 2021
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