  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Бывший хавбек Динамо оформил хет-трику и помог Галатасараю разгромить соперника
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший хавбек Динамо оформил хет-трику и помог Галатасараю разгромить соперника

Турция
(1 голосов)

Беланда забил трижды за 17 минут

Бывший хавбек Динамо оформил хет-трику и помог Галатасараю разгромить соперника
Новина українською

В матче 18-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" разгромил "Генчлербирлиги" со счетом 6: 0.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Беланда записал в этом поединке на свой счет хет-трик. Хавбек хозяев поля поразил ворота соперника трижды за 17 минут.

В нынешнем сезоне марокканец провел 17 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.

Видео голов Беланды

  • На 30-й минуте

  • На 43-й минуте

  • На 47-й минуте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Галатасарай (Стамбул) Юнес Беланда Генчлербирлиги (Анкара)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...