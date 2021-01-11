Чемпион Турции арендовал защитника Милана

Действующий чемпион Турции "Истанбул ББ" арендовал Лео Дуарте из "Милана".

Сделка по аренде защитника рассчитана до лета 2022-го года. Также предусмотрена опция выкупа бразильца.

"Милан" выкупил контракт Дуарте летом 2019-го. За полтора года Лео не смог стать основным футболистом "россонери", проведя с того времени девять матчей.

Отметим, что сейчас "Истанбул ББ" занимает в чемпионате Турции 12-е место.