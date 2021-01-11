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Чемпион Турции арендовал защитника Милана

Турция
(1 голосов)

Пиоли он был не особо нужен

Чемпион Турции арендовал защитника Милана
UA-Футбол
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Действующий чемпион Турции "Истанбул ББ" арендовал Лео Дуарте из "Милана".

Сделка по аренде защитника рассчитана до лета 2022-го года. Также предусмотрена опция выкупа бразильца.

"Милан" выкупил контракт Дуарте летом 2019-го. За полтора года Лео не смог стать основным футболистом "россонери", проведя с того времени девять матчей.

Отметим, что сейчас "Истанбул ББ" занимает в чемпионате Турции 12-е место.

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В статье: Истанбул ББ (Стамбул) Милан Лео Дуарте
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