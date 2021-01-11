Турция
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Чемпион Турции арендовал защитника Милана
Пиоли он был не особо нужен
Действующий чемпион Турции "Истанбул ББ" арендовал Лео Дуарте из "Милана".
Сделка по аренде защитника рассчитана до лета 2022-го года. Также предусмотрена опция выкупа бразильца.
✍️ ???? ???? https://t.co/kne8CqcU5y pic.twitter.com/QqrWwvZPG8— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 11, 2021
"Милан" выкупил контракт Дуарте летом 2019-го. За полтора года Лео не смог стать основным футболистом "россонери", проведя с того времени девять матчей.
Отметим, что сейчас "Истанбул ББ" занимает в чемпионате Турции 12-е место.
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