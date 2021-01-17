Найдите футболистов на поле: самый снежный матч выходных сыграли в Турции

Матч 19-го тура турецкой Суперлиги между "Башакшехиром" и "Сивасспором" (1:1) надолго запомнится всем, кто его смотрел из-за идеальной маскировки гостевой команды.

Дело в том, что уже по ходу игры в Стамбуле пошел сильный снег, который превратил поле для игры в футбол в территорию, где гораздо удобнее лепить снеговика. При этом ничего не подозревавшие игроки "Сивасспора" вышли на матч в белом комплекте форме.

Их трудно винить - и в пятницу, и в первой половине субботы в Стамбуле не было и следа снега. Но уже примерно с 20-й минуты игроков гостей на телеэкранах могли разглядеть "не только лишь все".

Basaksehir vs sivasspor



Melawan tim kamuflase... pic.twitter.com/fsVl8yKRgw — Bryan Nuril Inzaghi (@inzaghio) January 16, 2021

Очевидно, игроки ожидали, что матч перенесут - такие условия непривычны для теплой Турции. Но арбитры дали доиграть встречу до конца, что немало удивило все стороны.