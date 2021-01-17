Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Найдите футболистов на поле: самый снежный матч выходных сыграли в Турции
Неожиданный Стамбул
Матч 19-го тура турецкой Суперлиги между "Башакшехиром" и "Сивасспором" (1:1) надолго запомнится всем, кто его смотрел из-за идеальной маскировки гостевой команды.
Дело в том, что уже по ходу игры в Стамбуле пошел сильный снег, который превратил поле для игры в футбол в территорию, где гораздо удобнее лепить снеговика. При этом ничего не подозревавшие игроки "Сивасспора" вышли на матч в белом комплекте форме.
Их трудно винить - и в пятницу, и в первой половине субботы в Стамбуле не было и следа снега. Но уже примерно с 20-й минуты игроков гостей на телеэкранах могли разглядеть "не только лишь все".
Basaksehir vs sivasspor— Bryan Nuril Inzaghi (@inzaghio) January 16, 2021
Melawan tim kamuflase... pic.twitter.com/fsVl8yKRgw
Очевидно, игроки ожидали, что матч перенесут - такие условия непривычны для теплой Турции. Но арбитры дали доиграть встречу до конца, что немало удивило все стороны.
"Поздравляю обе команды, что они пережили этот вечер в таких условиях", - заявил после игры тренер "Сивасспора" Рыза Чалымбай.
Популярное сейчас
- Продэксим проходит в 1/8 финала Лиги чемпионов
- Шпорам не нужен Бэйл, Озил в шаге от Фенербахче. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Экс-защитник Динамо находится на просмотре в Минае
- Очередная попытка избавиться. Челси нашел Дринкуотеру новый клуб
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО