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Найдите футболистов на поле: самый снежный матч выходных сыграли в Турции

Турция
(2 голосов)

Неожиданный Стамбул

Найдите футболистов на поле: самый снежный матч выходных сыграли в Турции
Новина українською

Матч 19-го тура турецкой Суперлиги между "Башакшехиром" и "Сивасспором" (1:1) надолго запомнится всем, кто его смотрел из-за идеальной маскировки гостевой команды.

Дело в том, что уже по ходу игры в Стамбуле пошел сильный снег, который превратил поле для игры в футбол в территорию, где гораздо удобнее лепить снеговика. При этом ничего не подозревавшие игроки "Сивасспора" вышли на матч в белом комплекте форме.

Их трудно винить - и в пятницу, и в первой половине субботы в Стамбуле не было и следа снега. Но уже примерно с 20-й минуты игроков гостей на телеэкранах могли разглядеть "не только лишь все".

Найдите футболистов на поле: самый снежный матч выходных сыграли в Турции - изображение 1
Найдите футболистов на поле: самый снежный матч выходных сыграли в Турции - изображение 2
Найдите футболистов на поле: самый снежный матч выходных сыграли в Турции - изображение 3

Очевидно, игроки ожидали, что матч перенесут - такие условия непривычны для теплой Турции. Но арбитры дали доиграть встречу до конца, что немало удивило все стороны.

"Поздравляю обе команды, что они пережили этот вечер в таких условиях", - заявил после игры тренер "Сивасспора" Рыза Чалымбай.

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В статье: Сивасспор (Сивас) Башакшехир
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