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Фенербахче просит денег у болельщиков на зарплату Озила. У клуба долг в полмиллиарда

Турция
(1 голосов)

Тяжелые финансовые проблемы у стамбульского коллектива

Фенербахче просит денег у болельщиков на зарплату Озила. У клуба долг в полмиллиарда
Новина українською

Президент "Фенербахче" Али Коч обратился к фанатам за финансовой помощью. Клубу нужны деньги на зарплату футболиста. Отмечается, что немец должен заработать 15 млн евро за 3,5 лет контракта.

"У нас есть просьба к нашим болельщикам. Продолжайте поддерживать нас, мы также зависим от вашей финансовой поддержки. В день подписания контракта я попрошу вас побить рекорд с помощью присланных SMS. Возможно, 300 тыс, 500 тыс или, возможно, даже миллион текстовых сообщений сразу. Эта поддержка поможет нам. Более того, я знаю, что вы и купите футболки с фамилией Озил", - сказал Коц.

Общий долг "Фенербахче" на данный момент составляет 520 млн евро. Из полученных SMS на номер (стоимость - 2,2 евро), связанный с годом основания клуба - 1907, клуб хочет заработать 2 млн евро. Также "желтые канарейки" планируют продать около миллиона футболок немца, приблизительная цена которой на данный момент 32 евро.

Это не новый опыт для клуба. В прошлом году "Фенербахче" собрал шесть миллионов евро пожертвования от болельщиков. Также в таком ранее участвовали "Бешикташ" и "Галатасарай".

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В статье: Месут Озил Фенербахче (Стамбул) Турецкая Суперлига
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
24.01.2021 в 14:10
Ахренеть! Как турецкий клуб может покрыть такие долги?
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