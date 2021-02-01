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Галатасарай арендовал 22-летнего португальца, который не закрепился в Тоттенхэме
Теперь Жедсон выбрал клуб попроще
Жедсон Фернандеш перешел в "Галатасарай". Об этом передает официальный сайт стамбульского клуба.
Турецкая команда арендовала Жедсона до конца этого сезона. После этого 22-летний опорник снова вернется в "Бенфику".
Yeni transferimiz Gedson Fernandes! ???? ????— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021
Detaylar için ???? https://t.co/50U26rBzW8 pic.twitter.com/jODzDCh4qs
Последний год Жедсон отыграл в "Тоттенхэме", но выходил на поле редко, сыграв в сумме около 400 минут.
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