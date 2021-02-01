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Галатасарай арендовал 22-летнего португальца, который не закрепился в Тоттенхэме

Турция
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Теперь Жедсон выбрал клуб попроще

Галатасарай арендовал 22-летнего португальца, который не закрепился в Тоттенхэме
UA-Футбол
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Жедсон Фернандеш перешел в "Галатасарай". Об этом передает официальный сайт стамбульского клуба.

Турецкая команда арендовала Жедсона до конца этого сезона. После этого 22-летний опорник снова вернется в "Бенфику".

Последний год Жедсон отыграл в "Тоттенхэме", но выходил на поле редко, сыграв в сумме около 400 минут.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Галатасарай (Стамбул) Жедсон Фернандеш
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