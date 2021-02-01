Галатасарай арендовал 22-летнего португальца, который не закрепился в Тоттенхэме

Жедсон Фернандеш перешел в "Галатасарай". Об этом передает официальный сайт стамбульского клуба.

Турецкая команда арендовала Жедсона до конца этого сезона. После этого 22-летний опорник снова вернется в "Бенфику".

Yeni transferimiz Gedson Fernandes! ???? ????



Detaylar için ???? https://t.co/50U26rBzW8 pic.twitter.com/jODzDCh4qs — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021

Последний год Жедсон отыграл в "Тоттенхэме", но выходил на поле редко, сыграв в сумме около 400 минут.