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Румменигге: Долги Барселоны? Не мог бы спокойно спать по ночам, если бы подобное случилось с Баварией
У каталонцев действительно непростая ситуация
Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился своими мыслями о непростой ситуации внутри "Барселоны".
"Если бы подобная вещь случилась с "Баварией", я бы не мог спокойно спать по ночам. Но я не думаю, что это что-то изменит.
Такой клуб, как "Барселона", не может исчезнуть, так как имеет огромную ценность для всего каталонского региона. Я сожалею, что у них подобная ситуация - читал новости об их долгах за завтраком и чуть не подавился", - заявил Румменигге.
Отметим, что на начало марта в "Барселоне" намечены выборы, победитель которых должен будет исправить ситуацию в клубе.
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