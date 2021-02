14 минут и две передачи. Озил дебютировал за Фенербахче

Месут Озил сегодня дебютировал в составе "Фенербахче". Не так давно он покинул "Арсенал", чтобы присоединиться к стамбульской команде.

Немецкий игрок вышел на замену в матче против "Хатайспора". Для него это первый матч с марта 2020-го года.

Mesut Ozil makes his Fenerbahce debut. It's his first game since March 7th, 2020 ???? pic.twitter.com/bROxFbtFMA

Стоит отметить, что игра Озила не впечатлила. На его счету 14 сыгранных минут и лишь две передачи. С другой стороны - обе точные.

Mesut Özil completed 100% of his attempted passes after coming on in the 76th minute for his Fenerbahçe debut...



...it was only two. ???? pic.twitter.com/KB0hpj4T9d