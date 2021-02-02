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14 минут и две передачи. Озил дебютировал за Фенербахче

Турция
(2 голосов)

Полузащитник сыграл впервые с марта 2020-го

14 минут и две передачи. Озил дебютировал за Фенербахче
UA-Футбол
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Месут Озил сегодня дебютировал в составе "Фенербахче". Не так давно он покинул "Арсенал", чтобы присоединиться к стамбульской команде.

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Немецкий игрок вышел на замену в матче против "Хатайспора". Для него это первый матч с марта 2020-го года.

Стоит отметить, что игра Озила не впечатлила. На его счету 14 сыгранных минут и лишь две передачи. С другой стороны - обе точные.

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В статье: Месут Озил Фенербахче (Стамбул)
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