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14 минут и две передачи. Озил дебютировал за Фенербахче
Полузащитник сыграл впервые с марта 2020-го
Месут Озил сегодня дебютировал в составе "Фенербахче". Не так давно он покинул "Арсенал", чтобы присоединиться к стамбульской команде.
Немецкий игрок вышел на замену в матче против "Хатайспора". Для него это первый матч с марта 2020-го года.
Mesut Ozil makes his Fenerbahce debut. It's his first game since March 7th, 2020 ???? pic.twitter.com/bROxFbtFMA— B/R Football (@brfootball) February 2, 2021
Стоит отметить, что игра Озила не впечатлила. На его счету 14 сыгранных минут и лишь две передачи. С другой стороны - обе точные.
Mesut Özil completed 100% of his attempted passes after coming on in the 76th minute for his Fenerbahçe debut...— Squawka Football (@Squawka) February 2, 2021
...it was only two. ???? pic.twitter.com/KB0hpj4T9d
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