14 минут и две передачи. Озил дебютировал за Фенербахче

Месут Озил сегодня дебютировал в составе "Фенербахче". Не так давно он покинул "Арсенал", чтобы присоединиться к стамбульской команде.

Читайте также Король инстаграма: Месут Озил разрывает соцсети после приезда в Турцию

Немецкий игрок вышел на замену в матче против "Хатайспора". Для него это первый матч с марта 2020-го года.

Mesut Ozil makes his Fenerbahce debut. It's his first game since March 7th, 2020 ???? pic.twitter.com/bROxFbtFMA — B/R Football (@brfootball) February 2, 2021

Стоит отметить, что игра Озила не впечатлила. На его счету 14 сыгранных минут и лишь две передачи. С другой стороны - обе точные.