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Новый шанс для Динамо. Лучший бомбардир чемпионата Турции отказался ехать в Россию
Фактически согласованный трансфер находится под угрозой срыва
Трансфер форварда турецкого "Хатайспора" Аарона Бупендза в российский "Краснодар", находится под угрозой срыва.
Напомним, что ранее игроком активно интересовалось киевское "
Руководство турецкого клуба заявляло, что вопрос с переездом игрока в Россию по окончанию сезона почти решен, однако внезапно возникли проблемы с самим игроком. Дело в том, что Бупендза категорически отказывается ехать в Россию.
Как сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгун, этой ситуацией могут воспользоваться местный "Галатасарай" и иностранные клубы, в том числе и киевское "Динамо".
Ожидается, что ближе к лету "Хатайспор" снова будет готов выслушать предложения от потенциальных покупателей.
Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний ганец забил 18 голов в 24 матчах турецкой Суперлиги, лидируя в бомбардирской гонке.
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