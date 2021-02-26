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Новый шанс для Динамо. Лучший бомбардир чемпионата Турции отказался ехать в Россию

Турция
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Фактически согласованный трансфер находится под угрозой срыва

Новый шанс для Динамо. Лучший бомбардир чемпионата Турции отказался ехать в Россию

Новина українською

Трансфер форварда турецкого "Хатайспора" Аарона Бупендза в российский "Краснодар", находится под угрозой срыва.

Напомним, что ранее игроком активно интересовалось киевское "Динамо", однако "Краснодар" предложил турецкому клубу 8 млн евро и 20% от последующей продажи, и стороны фактически ударили по рукам.

Руководство турецкого клуба заявляло, что вопрос с переездом игрока в Россию по окончанию сезона почти решен, однако внезапно возникли проблемы с самим игроком. Дело в том, что Бупендза категорически отказывается ехать в Россию.

Как сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгун, этой ситуацией могут воспользоваться местный "Галатасарай" и иностранные клубы, в том числе и киевское "Динамо".

Ожидается, что ближе к лету "Хатайспор" снова будет готов выслушать предложения от потенциальных покупателей.

Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний ганец забил 18 голов в 24 матчах турецкой Суперлиги, лидируя в бомбардирской гонке.

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В статье: Динамо (Киев) "Краснодар" Хатайспор Аарон Бупендза
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