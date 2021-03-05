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Месут Озил получил тяжелую травму

Турция
(1 голосов)

Пропустит дерби

Месут Озил получил тяжелую травму

haberturk

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Атакувальный полузащитник "Фенербахче" Месут Озил получил травму в матче 28-го тура чемпионата Турции с "Антальяспором" (1:1).

Поле 32-летний хавбек оставлял на носилках. В ходе обследования у Озила обнаружили частичные разрывы внутренних и внешних боковых связок голеностопного сустава.

Возвращение футболиста ожидается не ранее, чем через месяц. Он не сыграет в дерби с "Бешикташем", который состоится 21 марта.

Месут Озил является немцем турецкого происхождения. Играл в 2009-2018 годах за сборную Германии. Ранее также выступал в "Шальке 04", "Вердере", "Реал Мадрид" и лондонском "Арсенале".

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В статье: Месут Озил Фенербахче (Стамбул) Антальяспор (Анталья)
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