Озил избежал перелома, но всё равно пропустит полтора месяца

Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил получил травму лодыжки в матче с "Антальяспором", покинув поле на носилках.

Медобследование подтвердило, что немцу удалось избежать перелома. У Месута диагностировано повреждение связок лодыжки. На восстановление уйдёт около шести недель.

После перехода из "Арсенала" в январе Озил провёл 7 матчей за "Фенербахче", не отметившись результативными действиями.