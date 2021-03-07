  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Озил избежал перелома, но всё равно пропустит полтора месяца
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Озил избежал перелома, но всё равно пропустит полтора месяца

Турция
(1 голосов)

Месут в субботу получил тяжелое повреждение

Озил избежал перелома, но всё равно пропустит полтора месяца

Haberler

Новина українською

Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил получил травму лодыжки в матче с "Антальяспором", покинув поле на носилках.

Медобследование подтвердило, что немцу удалось избежать перелома. У Месута диагностировано повреждение связок лодыжки. На восстановление уйдёт около шести недель.

После перехода из "Арсенала" в январе Озил провёл 7 матчей за "Фенербахче", не отметившись результативными действиями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Месут Озил Фенербахче (Стамбул)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...