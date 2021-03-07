Турция
Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Озил избежал перелома, но всё равно пропустит полтора месяца
Месут в субботу получил тяжелое повреждение
Haberler
Полузащитник "Фенербахче" Месут Озил получил травму лодыжки в матче с "Антальяспором", покинув поле на носилках.
Медобследование подтвердило, что немцу удалось избежать перелома. У Месута диагностировано повреждение связок лодыжки. На восстановление уйдёт около шести недель.
После перехода из "Арсенала" в январе Озил провёл 7 матчей за "Фенербахче", не отметившись результативными действиями.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Атлетико - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
- Скандал на матче Шахтера, перестрелка Холанда и Левандовского. Главные новости за 6 марта
- Месут Озил получил тяжелую травму
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...