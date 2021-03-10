"Отношения стали невыносимыми". Галатасарай разорвал контракт с экс-хавбеком киевского Динамо

Сегодня, 10 марта, трудовой договор между стамбульским футбольным клубом "Гаталатасарай" и марокканским исполнителем Юнесом Беланда был разорван в одностороннем порядке – об этом сообщает пресс-служба "желто-красных", в заявлении турецкого гранда подчеркивают, что "отношения с футболистом стали невыносимыми".

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Все дело в том, что экс-хавбек киевского "Динамо" систематично наносил ущерб имиджу клуба и нарушал дисциплину. Последней каплей стало интервью Беланда в прессе после паритета с "Сивасспором" (2:2) – Юнес выступил с критикой по поводу качества поля домашнего стадиона своей команды.

Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda’nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir pic.twitter.com/PfShTZtiuV — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 10, 2021

Отметим, что хавбек выступал за "Галатасарай" с 2017-го года, в первом же сезоне он взял с командой золотые медали. С 2013-го по 2017-й, до переезда в Турцию, права на игрока принадлежали "Динамо". С киевлянами Юнес стал чемпионом Украины и обладателем Кубка страны.