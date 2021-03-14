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Прямой ногой в голову: видео чудовищного фола из турецкой Суперлиги

Турция
(1 голосов)

Ван Дамм бы позавидовал

Прямой ногой в голову: видео чудовищного фола из турецкой Суперлиги

Фото: twitter.com/sporbord/ автор неизвестен

Новина українською

В матче 30-го тура турецкой Суперлиги между "Газиантепом" и "Денизлиспором" произошел ужасный инцидент, который имел все шансы закончиться трагедией.

На 50-й минуте защитник гостей Озкан Оздемир влетел прямой ногой в голову бразильца Жуниора Мараньяо, который на время потерял сознание. Грубиян получил прямую красную карточку и, кажется, сам испугался за содеянное. Он ждал на поле до тех пор, пока оппонент не смог подняться на ноги, чтобы извиниться.

В большинстве "Газиантеп" забил два гола и победил 2:0, оставив "Денизлиспор" в зоне вылета.

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В статье: Газиантеп ББ (Турция) Денизлиспор
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Комментарии (2)
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С.Карпович. (Ланівці)
14.03.2021 в 21:41
треш
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palmotron (Бровари)
14.03.2021 в 21:33
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