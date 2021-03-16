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Обамеянг дал совет лучшему нападающему чемпионата Турции, которым интересовалось Динамо
Соотечественники
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг советует нападающему "Хатайспора" Аарону Бупендзе переходить в лондонский "Арсенал", где играет он сам, передает 90 Minutes.
Оба игрока вместе выступают в сборной Габона.
24-летний Бупендза является лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги. Он забил 18 голов в 28 играх за "Хатайспор".
Кроме "Арсенала" с Обамеянгом Бупендзу хотят в себя видеть "Ньюкасле", "Тоттенхэме", "Кристал Пэлэс", "Вулверхэмптоне", "Лестере" и "Брайтоне".
Накануне речь шла об интересе к форварду со стороны киевского "Динамо".
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