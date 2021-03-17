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Ранее он заинтересовал Динамо и Шахтер: игрок Хатайспора может оказаться в Арсенале
Своего соотечественника предложил Обамеянг
Фото: sporx.com
Лучший бомбардир "Хатайспора" Аарон Бупендзе был предложен для трансфера лондонскому "Арсеналу". Об этом сообщает Milliyet.
Как отмечает источник, своего соотечественника предложил капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг.
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Кроме лондонского "Арсенала" с Обамеянгом Бупендзу хотят в себя видеть "Ньюкасле", "Тоттенхэме", "Кристал Пэлэс", "Вулверхэмптоне", "Лестере", "Брайтоне" и "Вест Хэме".
Напомним, что ранее речь шла об интересе к форварду со стороны киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".
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