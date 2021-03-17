Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Муслера решил еще поиграть в Турции
По крайней мере три года
Фото: Galatasaray Spor Kulübü
Вратарь Фернандо Муслера продлил контракт с турецким "Галатасараем" из Стамбула.
Уругвайский 34-летний вратарь будет выступать за турецкого гранда до 2024 года. Напомним, что в Турции Фернандо с 2011 года.
В этом сезоне он сыграл 12 поединков в составе "Галатасарая", пропустил 10 голов.
В начале 2021 Фернандо оправился от сложной травмы, перелома, из-за которого он пропустил почти половину сезона. С тех пор стабильно играет в основе и с капитанской повязкой с 20 января.
Популярное сейчас
- Известный украинский хавбек трудоустроился в Польше
- "Они мне не пасуют". Форвард Сити остался недоволен действиями партнеров после матча с Боруссией М
- "Нужно было иметь три пушки и сто пуль, чтобы эти ребята потеряли мяч". Гвардиола – о своей Барселоне
- Обамеянг дал совет лучшему нападающему чемпионата Турции, которым интересовалось Динамо
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом