Муслера решил еще поиграть в Турции

Вратарь Фернандо Муслера продлил контракт с турецким "Галатасараем" из Стамбула.

Уругвайский 34-летний вратарь будет выступать за турецкого гранда до 2024 года. Напомним, что в Турции Фернандо с 2011 года.

В этом сезоне он сыграл 12 поединков в составе "Галатасарая", пропустил 10 голов.

В начале 2021 Фернандо оправился от сложной травмы, перелома, из-за которого он пропустил почти половину сезона. С тех пор стабильно играет в основе и с капитанской повязкой с 20 января.