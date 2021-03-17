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Муслера решил еще поиграть в Турции

Турция
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По крайней мере три года

Муслера решил еще поиграть в Турции

Фото: Galatasaray Spor Kulübü

Новина українською

Вратарь Фернандо Муслера продлил контракт с турецким "Галатасараем" из Стамбула.

Уругвайский 34-летний вратарь будет выступать за турецкого гранда до 2024 года. Напомним, что в Турции Фернандо с 2011 года.

В этом сезоне он сыграл 12 поединков в составе "Галатасарая", пропустил 10 голов.

В начале 2021 Фернандо оправился от сложной травмы, перелома, из-за которого он пропустил почти половину сезона. С тех пор стабильно играет в основе и с капитанской повязкой с 20 января.

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В статье: Фернандо Муслера Галатасарай (Стамбул)
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