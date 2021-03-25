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Экс-игрок донецкого Металлурга ушел с поста главного тренера Фенербахче

Турция
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Поработал недолго

Экс-игрок донецкого Металлурга ушел с поста главного тренера Фенербахче

Фото: Главком/автор невідомий

Новина українською

Эрол Булут покинул пост главного тренера стамбульского "Фенербахче". Произошло это по взаимному согласию с руководством клуба.

По решению нашего Совета директоров спортивный директор Эмре Белозоглу будет выполнять и функции главного тренера футбольной команды, сообщает официальний сайт клуба.

Сейчас "Фенербахче" занимает 3 место в суперлиге Турции.

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Эрол Булут работал в клубе из района Кадыкей с 2020 года, до этого возглавлял "Аланьяспор" и "Ени Малатьяспор".

Во время карьеры футболиста (1995-2012 годы) Эрол Булут играл в чемпионате Украины за донецкий "Металлург" в 2007-2009 годах.

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В статье: Металлург (Донецк) Фенербахче (Стамбул) Эмре Белозоглу Эрол Булут
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