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Президент Фенербахче предложил Сарри контракт
Стороны ведут переговоры
Итальянское издание Football Italia сообщает, что Маурицио Сарри может возглавить турецкий "Фенербахче".
По информации источника, президент "желтых канареек" Али Коч уже вышел на 62-летнего специалиста и предложил контракт. На следующей неделе Сарри и Коч проведут очередной этап переговорного процесса.
После 30 туров чемпионата Турции "Фенербахче" имеет в своем активе 59 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.
Напомним, последним клубом в карьере Маурицио был туринский "Ювентус".
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