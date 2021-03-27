Президент Фенербахче предложил Сарри контракт

Итальянское издание Football Italia сообщает, что Маурицио Сарри может возглавить турецкий "Фенербахче".

По информации источника, президент "желтых канареек" Али Коч уже вышел на 62-летнего специалиста и предложил контракт. На следующей неделе Сарри и Коч проведут очередной этап переговорного процесса.

После 30 туров чемпионата Турции "Фенербахче" имеет в своем активе 59 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.

Напомним, последним клубом в карьере Маурицио был туринский "Ювентус".