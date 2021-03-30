Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваева предложили турецкому Трабзонспору - источник
Предложение клубу сделал агент футболиста
Олександр Приходько
Защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Караваева предложили подписать турецкому "Трабзонспору". Об этом сообщает Karadeniz Gazetesi.
По информации источника, предложение "бордово-голубым" сделал агент футболиста Вадим Шаблий.
Ныне "Трабзонспор" находится в поисках правого защитника. Руководство клуба считает такой вариант интересны, так как украинские игроки достаточно быстро адаптируются в турецком чемпионате. Однако окончательное решение по поводу возможного трансфера 28-летнего украинца примет главный тренер команды Абдуллах Авджи.
Отметим, что у 28-летнего футболиста есть опыт выступлений в Турции, где он провел 6 матчей в составе "Фенербахче" в 2017 году на правах аренды.
В текущем сезоне во всех турнирах за киевское "Динамо" Караваев сыграл в 28 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, набрав 46 очков. "Трабзонспор" занимает четвертое место в чемпионате Турции, в активе клуба 55 баллов.
Популярное сейчас
- Игорь Суркис поддержал Миколенко после матча против Финляндии
- Украинский защитник пополнил ряды чемпиона Таджикистана
- Неудача молодежки, возвращение Степаненко, уход Агуэро из Сити. Главные новости за 29 марта
- Президент Фенербахче предложил Сарри контракт
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО