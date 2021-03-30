Караваева предложили турецкому Трабзонспору - источник

Защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Караваева предложили подписать турецкому "Трабзонспору". Об этом сообщает Karadeniz Gazetesi.

По информации источника, предложение "бордово-голубым" сделал агент футболиста Вадим Шаблий.

Ныне "Трабзонспор" находится в поисках правого защитника. Руководство клуба считает такой вариант интересны, так как украинские игроки достаточно быстро адаптируются в турецком чемпионате. Однако окончательное решение по поводу возможного трансфера 28-летнего украинца примет главный тренер команды Абдуллах Авджи.

Отметим, что у 28-летнего футболиста есть опыт выступлений в Турции, где он провел 6 матчей в составе "Фенербахче" в 2017 году на правах аренды.

В текущем сезоне во всех турнирах за киевское "Динамо" Караваев сыграл в 28 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, набрав 46 очков. "Трабзонспор" занимает четвертое место в чемпионате Турции, в активе клуба 55 баллов.