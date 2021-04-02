СМИ: Вингер киевского Динамо попал в сферу интересов лидера Турции

Вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес попал в сферу интересов турецкого "Бешикташа". Об этом пишет Fotomac.

Отмечается, что турецкий клуб не смог договориться о выкупе Дженка Тосуна из "Эвертона" и начал поиски замены нападающему.

По информации источника, "Бешикташ" уже начал контактировать с Родригесом и надеется договориться с "Динамо" о его трансфере.

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Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах в составе "бело-синих" Жерсон провел 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что в текущем сезоне в турнире турецкой Суперлиги "Бешиктах" находится на 1-м месте, в активе клуба 64 очка. "Динамо" в УПЛ также лидирует, набрав 46 баллов.