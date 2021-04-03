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Кайоде: Начались проблемы, когда отказался переходить из Шахтера в Китай
Нигериец рассказал о своих впечатлениях после пребывания в "Шахтере"
По словам Кайоде, "горняки" имели цель заработать на его трансфере, но его желания не учитывали.
"У меня были очень хорошие отношения с тренером, но через мой большой трансфер из "Манчестер Сити" руководство "Шахтера" посчитало, что может заработать на моем ценнике, продав меня в Китай. Я отказался, поэтому у меня начались проблемы с руководством, после чего я попросил, чтобы меня отдали в аренду в мой нынешний клуб", - заявил Кайоде.
Донецкий клуб арендовал Оларенважу с "Манчестер Сити" в марте 2018-го, а затем выкупил форварда за 3 миллиона евро. Сезон-2019/20 нигериец провел в аренде в турецком "Газиантепе", а прошлым летом был отдан в аренду "Сивасспору". В Турции Ларри Кайоде забил 6 голов в 29 матчах.
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