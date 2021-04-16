В Турции защитник дважды эффектно срезал мяч в свои ворота, но Бешикташ все равно не выиграл

Стамбульский "Бешикташ" уверенно лидирует в чемпионате Турции - его отрыв от "Фенербахче" составляет пять очков после 33-х сыгранных матчей. А могло быть еще больше, но Черные орлы не смогли обыграть "Анкарагюджю". Хотя соперник чуть ли не сам все сделал для лидера.

Перед самым перерывом защитник "Анкарагюджю" 34-летний хорват Анте Кулушич эффектно замкнул подачу от игрока "Бешикташа".

Начинается второй тайм, и тот же Кулушич во второй раз срезает головой мяч в собственные ворота.

Впрочем, "Бешикташ" рано поверил в собственную победу и позволил сопернику уйти от поражения. При этом оба своих гола "Анкарагюджю" забил с пенальти, второй к тому же на 90+3-й.