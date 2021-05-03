  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. СМИ: Кайоде не интересует продление контракта с Шахтером
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Кайоде не интересует продление контракта с Шахтером

Турция
(1 голосов)

Ему и в Турции отлично

СМИ: Кайоде не интересует продление контракта с Шахтером

Шахтер

Новина українською

Нигерийский нападающий Оларенважу Кайоде находится в аренде в турецком "Сивасспоре" – права на форварда принадлежат "Шахтеру".

Как сообщает портал Futbal Galore, страйкер не заинтересован в возвращении в стан "горняков". Он не намерен продлевать текущий контракт с украинским грандом. Отмечается, что руководство "Шахтера" хочет продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно.

Договор 27-летнего Кайоде с "горняками" истекает в июне 2022-го. Якобы в его услугах заинтересованы клубы из Турции, Китая, Саудовской Аравии и Южной Кореи. Напомним, в 2018-м "Шахтер" приобрел игрока за 3 миллиона евро.

Читайте такжеПиварич и Кайоде забили три гола на двоих за свои команды

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Сивасспор (Сивас) Оларенваджу Кайоде Сивасспор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Futbal Galore

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...