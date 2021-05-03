СМИ: Кайоде не интересует продление контракта с Шахтером

Нигерийский нападающий Оларенважу Кайоде находится в аренде в турецком "Сивасспоре" – права на форварда принадлежат "Шахтеру".

Как сообщает портал Futbal Galore, страйкер не заинтересован в возвращении в стан "горняков". Он не намерен продлевать текущий контракт с украинским грандом. Отмечается, что руководство "Шахтера" хочет продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно.

Договор 27-летнего Кайоде с "горняками" истекает в июне 2022-го. Якобы в его услугах заинтересованы клубы из Турции, Китая, Саудовской Аравии и Южной Кореи. Напомним, в 2018-м "Шахтер" приобрел игрока за 3 миллиона евро.