Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Кайоде не интересует продление контракта с Шахтером
Ему и в Турции отлично
Шахтер
Нигерийский нападающий Оларенважу Кайоде находится в аренде в турецком "Сивасспоре" – права на форварда принадлежат "Шахтеру".
Как сообщает портал Futbal Galore, страйкер не заинтересован в возвращении в стан "горняков". Он не намерен продлевать текущий контракт с украинским грандом. Отмечается, что руководство "Шахтера" хочет продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно.
Договор 27-летнего Кайоде с "горняками" истекает в июне 2022-го. Якобы в его услугах заинтересованы клубы из Турции, Китая, Саудовской Аравии и Южной Кореи. Напомним, в 2018-м "Шахтер" приобрел игрока за 3 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Донецкий Шахтер может возглавить Дженнаро Гаттузо
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Бунт на Олд Траффорд, успехи Малиновского, Яремчука и Безуса. Главные новости за 2 мая. Аудио
- Ассист Морозюка не помог Ризеспору обыграть Бешикташ
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО