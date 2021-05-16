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Трабзонспор подпишет двух известных игроков

Турция
(1 голосов)

Турецкий клуб хочет усилиться летом

Трабзонспор подпишет двух известных игроков

Новина українською

Два футболиста Серии А перейдут в турецкий "Трабзонспор". Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Защитник "Ромы" Бруно Перес подпишет контракт с клубом до 2024-го года с зарплатой 1,8 миллиона евро в год. Нападающий "Пармы" Жервиньо в свою очередь заключит соглашение до 2023-го года и будет зарабатывать 2 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне Бруно Перес сыграл 30 матчей за "Рому" в Серии А, забил один гол и отдал два ассиста. Жервиньо провел 25 поединков в составе "Пармы", забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Жервиньо Трабзонспор (Трабзон) Бруно Перес
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Источник:
NicoSchira

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