Трабзонспор подпишет двух известных игроков

Два футболиста Серии А перейдут в турецкий "Трабзонспор". Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Защитник "Ромы" Бруно Перес подпишет контракт с клубом до 2024-го года с зарплатой 1,8 миллиона евро в год. Нападающий "Пармы" Жервиньо в свою очередь заключит соглашение до 2023-го года и будет зарабатывать 2 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне Бруно Перес сыграл 30 матчей за "Рому" в Серии А, забил один гол и отдал два ассиста. Жервиньо провел 25 поединков в составе "Пармы", забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.