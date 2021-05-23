Турция
Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Балотелли может перейти в турецкий клуб
Известный футболист имеет интересный вариант продления карьеры
Нападающий "Монцы" Марио Балотелли может продолжить карьеру в турецком "Адана Демирспор".
Президент клуба Мурат Санджак рассказал о переговорах с 30-летним игроком:
"Мы сделали официальное предложение Балотелли и ждем от него ответа", — сказал Санджак.
В текущем сезоне Балотелли сыграл 12 поединков за "Монцу", забил 5 голов и отдал 1 ассист. Контракт с ним не будет продлен, так как команда не вышла в Серию А, заняв третье место в турнирной таблице второго итальянского дивизиона.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football-italia
Популярное сейчас
- Патриотично. Фото чемпионских бутс Зинченко с украинским флагом
- Давний обидчик Металлиста, недавний соперник Динамо. Известно, с кем точно не сыграет Заря в квалификации ЛЕ
- Гасперини - кандидат на замену Пирло в Ювентусе
- Динамо и Шахтеру приписывают интерес к защитнику Спортинга
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...