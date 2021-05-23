Балотелли может перейти в турецкий клуб

Нападающий "Монцы" Марио Балотелли может продолжить карьеру в турецком "Адана Демирспор".

Президент клуба Мурат Санджак рассказал о переговорах с 30-летним игроком:

"Мы сделали официальное предложение Балотелли и ждем от него ответа", — сказал Санджак.

В текущем сезоне Балотелли сыграл 12 поединков за "Монцу", забил 5 голов и отдал 1 ассист. Контракт с ним не будет продлен, так как команда не вышла в Серию А, заняв третье место в турнирной таблице второго итальянского дивизиона.