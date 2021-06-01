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Турецкий клуб хочет заменить игрока Шахтера хавбеком Динамо

Турция
(2 голосов)

"Сивасспор" заинтересован в подписании Жерсона Родригеса

Турецкий клуб хочет заменить игрока Шахтера хавбеком Динамо

Новина українською

Турецкий "Сивасспор" заинтересован в подписании полузащитника киевского "Динамо" Жерсона Родригеса. Об этом сообщает Fotospor.

"Сивасспор" видит в Родригесе отличную замену для Оларенважу Кайоде, который после истечения договора аренды возвращается в донецкий "Шахтер".

Отметим, что ранее динамовец выступал на правах аренды за турецкий "Анкарагюджю". Тогда футболист успел провести 11 матчей за турецкий клуб, в которых отметился шестью голами и двумя ассистами.

В минувшем сезоне УПЛ Жерсон Родригес выиграл с "Динамо" чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Люксембуржец сыграл в 38 матчах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Сивасспор (Сивас) Жерсон Родригес
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Источник:
Fotospor

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