Турецкий клуб хочет заменить игрока Шахтера хавбеком Динамо

Турецкий "Сивасспор" заинтересован в подписании полузащитника киевского "Динамо" Жерсона Родригеса. Об этом сообщает Fotospor.

"Сивасспор" видит в Родригесе отличную замену для Оларенважу Кайоде, который после истечения договора аренды возвращается в донецкий "Шахтер".

Отметим, что ранее динамовец выступал на правах аренды за турецкий "Анкарагюджю". Тогда футболист успел провести 11 матчей за турецкий клуб, в которых отметился шестью голами и двумя ассистами.

В минувшем сезоне УПЛ Жерсон Родригес выиграл с "Динамо" чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Люксембуржец сыграл в 38 матчах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.