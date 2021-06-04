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Фенербахче расстался с главным тренером. Ребров был одним из кандидатов

Турция
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Турецкий клуб решил прекратить сотрудничество с Эмре Белозоглу

Фенербахче расстался с главным тренером. Ребров был одним из кандидатов

Фото: fenerbahce.org

Новина українською

"Фенербахче" объявил об уходе из клуба главного тренера Эмре Белезоглу.

Он был спортивным директором, а с марта стал исполняющим обязанности главного тренера.

Ранее была информация, что главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассматривается как запасной вариант, если не удастся назначить Эмре полноценным главным тренером. Ребров – фаворит среди иностранных специалистов.

Также 46-летний украинец выступал за турецкий клуб в 2003-2004 годах, стал чемпионом страны.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Фенербахче" занял 3-е место в чемпионате Турции.

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В статье: Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Эмре Белозоглу
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