Фенербахче расстался с главным тренером. Ребров был одним из кандидатов

"Фенербахче" объявил об уходе из клуба главного тренера Эмре Белезоглу.

Он был спортивным директором, а с марта стал исполняющим обязанности главного тренера.

Ранее была информация, что главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассматривается как запасной вариант, если не удастся назначить Эмре полноценным главным тренером. Ребров – фаворит среди иностранных специалистов.

Также 46-летний украинец выступал за турецкий клуб в 2003-2004 годах, стал чемпионом страны.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Фенербахче" занял 3-е место в чемпионате Турции.