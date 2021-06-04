Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фенербахче расстался с главным тренером. Ребров был одним из кандидатов
Турецкий клуб решил прекратить сотрудничество с Эмре Белозоглу
Фото: fenerbahce.org
"Фенербахче" объявил об уходе из клуба главного тренера Эмре Белезоглу.
Он был спортивным директором, а с марта стал исполняющим обязанности главного тренера.
Ранее была информация, что главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассматривается как запасной вариант, если не удастся назначить Эмре полноценным главным тренером. Ребров – фаворит среди иностранных специалистов.
Также 46-летний украинец выступал за турецкий клуб в 2003-2004 годах, стал чемпионом страны.
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Фенербахче" занял 3-е место в чемпионате Турции.
Популярное сейчас
- Пятов: Первую зарплату мне дали сахаром и водкой
- Шевченко: Опять не реализовали много моментов – надо продолжать над этим работать
- Пятов назвал тройку лучших клубов и игроков на данный момент
- Источник: Шахтер предложит за игрока Галатасарая 25 млн евро
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО