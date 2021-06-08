  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Гамшик в шлеме и с мечом стал игроком Трабзонспора
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гамшик в шлеме и с мечом стал игроком Трабзонспора

Турция
(1 голосов)

Недолго прожил в Швеции

Гамшик в шлеме и с мечом стал игроком Трабзонспора

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" на официальном сайте эффектно объявил о переходе словацкого полузащитника Марека Гамшика.

Контракт 33-летнего футболиста с турецким клубом рассчитан на 2 года.

В марте этого года Гамшик стал игроком шведского "Гетеборга", подписал контракт до 30 августа.

За шведский клуб он провел 6 матчей, отметился 1 забитым мячом.

По итогам чемпионата Швеции "Гетеборг" занял 10 место, "Трабзонспор" - 4 в Турции.

Ранее Гамшик выступал за такие клубы как "Слован", итальянский "Наполи".

С 2007 года Гамшик является игроком основы сборной Словакии. Команда сыграет в групповом этапе Евро-2020 со сборными Польши, Испании и Швеции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Словакия Трабзонспор (Трабзон) Марек Гамшик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...