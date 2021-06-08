Гамшик в шлеме и с мечом стал игроком Трабзонспора

Турецкий "Трабзонспор" на официальном сайте эффектно объявил о переходе словацкого полузащитника Марека Гамшика.

Контракт 33-летнего футболиста с турецким клубом рассчитан на 2 года.

В марте этого года Гамшик стал игроком шведского "Гетеборга", подписал контракт до 30 августа.

За шведский клуб он провел 6 матчей, отметился 1 забитым мячом.

По итогам чемпионата Швеции "Гетеборг" занял 10 место, "Трабзонспор" - 4 в Турции.

Ранее Гамшик выступал за такие клубы как "Слован", итальянский "Наполи".

С 2007 года Гамшик является игроком основы сборной Словакии. Команда сыграет в групповом этапе Евро-2020 со сборными Польши, Испании и Швеции.