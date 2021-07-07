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Марио Балотелли нашел работу в Турции

Турция
(1 голосов)
Марио Балотелли нашел работу в Турции

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Итальянский нападающий Марио Балотелли в статусе свободного агента подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор".

Он предусматривает сотрудничество до 30 июня 2024 года.

Команда "Адана Демирспор" как раз вышла из первой лиги (заняла 1 место по итогам прошлого сезона) в Турецкую Суперлигу.

К этому времени Балотелли был игроком итальянской "Монцы", ранее выступал в "Брешии", французских "Марселе", "Ницце", "Милане" и "Интере", английских "Ливерпуле" и "Манчестер Сити". Выступал за сборную Италии в 2010-2019 годах.

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В статье: Марио Балотелли Чемпионат Турции Адана Демирспор
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
07.07.2021 в 20:47
Исходя из названия статьи, подумалось , что работу не связанную с футболом.
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