Марио Балотелли нашел работу в Турции

Итальянский нападающий Марио Балотелли в статусе свободного агента подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор".

Он предусматривает сотрудничество до 30 июня 2024 года.

Команда "Адана Демирспор" как раз вышла из первой лиги (заняла 1 место по итогам прошлого сезона) в Турецкую Суперлигу.

К этому времени Балотелли был игроком итальянской "Монцы", ранее выступал в "Брешии", французских "Марселе", "Ницце", "Милане" и "Интере", английских "Ливерпуле" и "Манчестер Сити". Выступал за сборную Италии в 2010-2019 годах.

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