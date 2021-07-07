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Марио Балотелли нашел работу в Турции
Итальянский нападающий Марио Балотелли в статусе свободного агента подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор".
Он предусматривает сотрудничество до 30 июня 2024 года.
Команда "Адана Демирспор" как раз вышла из первой лиги (заняла 1 место по итогам прошлого сезона) в Турецкую Суперлигу.
К этому времени Балотелли был игроком итальянской "Монцы", ранее выступал в "Брешии", французских "Марселе", "Ницце", "Милане" и "Интере", английских "Ливерпуле" и "Манчестер Сити". Выступал за сборную Италии в 2010-2019 годах.
???? Ailemize Hoş Geldin! S U P E R M A R I O B A L O T E L L I #İkiDeli #Balotelli pic.twitter.com/UtQTJPKuH0— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021
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