Турция
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Норвежец Свенссон переехал в клуб-новичок турецкой Суперлиги
Игрок попробует себя в турецком чемпионате
Getty Images
Правый защитник сборной Норвегии Густав Свенссон перешел из "АЗ Алкмаар" в турецкий "Адана Демирспор".
Переехал в Турцию 28-летний норвежец на правах свободного агента, заключив с командой трехлетний контракт.
В прошлом сезоне Свенссон сыграл 18 матчей в Эредивизи и отдал три результативные передачи. Его стоимость составляет 4,5 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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Источник:Инстаграм ФК "Адана Демирспор"
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