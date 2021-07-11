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Норвежец Свенссон переехал в клуб-новичок турецкой Суперлиги

Турция
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Игрок попробует себя в турецком чемпионате

Норвежец Свенссон переехал в клуб-новичок турецкой Суперлиги

Getty Images

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Правый защитник сборной Норвегии Густав Свенссон перешел из "АЗ Алкмаар" в турецкий "Адана Демирспор".

Переехал в Турцию 28-летний норвежец на правах свободного агента, заключив с командой трехлетний контракт.

В прошлом сезоне Свенссон сыграл 18 матчей в Эредивизи и отдал три результативные передачи. Его стоимость составляет 4,5 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Норвегия АЗ (Алкмаар) Йонас Свенссон Адана Демирспор
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