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Бешикташ предложил Диего Косте контракт на два года

Турция
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Испанец пока думает

Бешикташ предложил Диего Косте контракт на два года

Новина українською

Экс-нападающий мадридского "Атлетико" и лондонского "Челси" Диего Коста близок к продолжению своей игровой карьеры в чемпионате Турции.

Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что "Бешикташ" уже сделал предложение форварду и ожидает ответа на следующей неделе. "Орлы" предложили Диего контракт на два года с зарплатой в размере 3 млн евро в год + бонусы.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 32-летний испанец принял участие в 7 матчах и отметился 2 забитыми мячами.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Диего Коста
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