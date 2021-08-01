Бешикташ предложил Диего Косте контракт на два года

Экс-нападающий мадридского "Атлетико" и лондонского "Челси" Диего Коста близок к продолжению своей игровой карьеры в чемпионате Турции.

Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что "Бешикташ" уже сделал предложение форварду и ожидает ответа на следующей неделе. "Орлы" предложили Диего контракт на два года с зарплатой в размере 3 млн евро в год + бонусы.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 32-летний испанец принял участие в 7 матчах и отметился 2 забитыми мячами.