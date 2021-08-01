Турция
Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бешикташ предложил Диего Косте контракт на два года
Испанец пока думает
Экс-нападающий мадридского "Атлетико" и лондонского "Челси" Диего Коста близок к продолжению своей игровой карьеры в чемпионате Турции.
Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что "Бешикташ" уже сделал предложение форварду и ожидает ответа на следующей неделе. "Орлы" предложили Диего контракт на два года с зарплатой в размере 3 млн евро в год + бонусы.
В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 32-летний испанец принял участие в 7 матчах и отметился 2 забитыми мячами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Новый клуб Яремчука, победа Миная и провал Черноморца. Главные новости за 31 июля
- Это минимум бронза. Александр Хижняк вышел в полуфинал боксерского турнира Олимпиады
- Маркевич: Переход Яремчука в Бенфику пойдет на пользу сборной Украины
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...