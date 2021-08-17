Конфликт между партнерами. Защитник Галатасарая поколотил партнера во время матча и был удален

"Галатасарай" обыграл "Гиресунспор" (2:0) в 1-м туре чемпионата Турции. В середине второго тайма между бразильским защитником гранда Маркао Тейшейрой и его партнером, хавбеком Керемом Актюркоглу, возник конфликт.

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Турецкий полузащитник жестом указал бразильцу замолчать, а затем получил от одноклубника несколько ударов лбов и кулаками. В результате Маркао был удален, а Актюркоглу – заменен спустя 2 минуты после красной карточки партнеру.

Galatasaray'da futbolcular birbirine girdi.

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa atan Marcao, kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/98NLQu1jFo — Karşı Gazete (@KarsiGazete) August 16, 2021

Напомним, в прошлом сезоне "Галатасарай" стал серебряным призером чемпионата. "Гиресунспор" – дебютант турецкой Высшей лиги.