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Конфликт между партнерами. Защитник Галатасарая поколотил партнера во время матча и был удален

Турция
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Конфликт между партнерами. Защитник Галатасарая поколотил партнера во время матча и был удален

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"Галатасарай" обыграл "Гиресунспор" (2:0) в 1-м туре чемпионата Турции. В середине второго тайма между бразильским защитником гранда Маркао Тейшейрой и его партнером, хавбеком Керемом Актюркоглу, возник конфликт.

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Турецкий полузащитник жестом указал бразильцу замолчать, а затем получил от одноклубника несколько ударов лбов и кулаками. В результате Маркао был удален, а Актюркоглу – заменен спустя 2 минуты после красной карточки партнеру.

Напомним, в прошлом сезоне "Галатасарай" стал серебряным призером чемпионата. "Гиресунспор" – дебютант турецкой Высшей лиги.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Гиресунспор
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