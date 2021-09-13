Демба Ба завершил карьеру. Именно он оставил Джеррарда без чемпионства

Демба Ба в своём твиттере объявил о завершении карьеры. Последним клубом 36-летнего нападающего был швейцарский "Лугано", где он провел всего два месяца.

History will never forget this moment. ????pic.twitter.com/bBEbNM6bVs — CHAMPIONS OF EUROPE ???????? (@CFC_jvm) September 13, 2021

Именно Демба Ба отобрал мяч у подскользнувшегося Джеррарда, когда "Ливерпуль" был в двух турах от чемпионства, и забил гол за "Челси". Стиви так и не выиграл желанный трофей.

Прошлый сезон он отыграл в Башакшехире, проведя за турецкий клуб 37 матчей, забив 9 мячей и отдав 3 голевые передачи.