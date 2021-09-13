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Демба Ба завершил карьеру. Именно он оставил Джеррарда без чемпионства

Турция
(1 голосов)

Страшный сон фанатов "Ливерпуля"

Демба Ба завершил карьеру. Именно он оставил Джеррарда без чемпионства

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Демба Ба в своём твиттере объявил о завершении карьеры. Последним клубом 36-летнего нападающего был швейцарский "Лугано", где он провел всего два месяца.

Именно Демба Ба отобрал мяч у подскользнувшегося Джеррарда, когда "Ливерпуль" был в двух турах от чемпионства, и забил гол за "Челси". Стиви так и не выиграл желанный трофей.

Прошлый сезон он отыграл в Башакшехире, проведя за турецкий клуб 37 матчей, забив 9 мячей и отдав 3 голевые передачи.

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В статье: Демба Ба Челси (Лондон) Ливерпуль Башакшехир Лугано (Швейцария)
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
13.09.2021 в 22:32
Джерард преклонил колено перед черным еще до того, как это стало мейнстримом
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
13.09.2021 в 22:13
Це точно був СтівенДжеррард на відео Мене зір не обманює... це геть не той СтівіДжі якого я пам'ятаю футбольну легенду....
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