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Демба Ба завершил карьеру. Именно он оставил Джеррарда без чемпионства
Страшный сон фанатов "Ливерпуля"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Демба Ба в своём твиттере объявил о завершении карьеры. Последним клубом 36-летнего нападающего был швейцарский "Лугано", где он провел всего два месяца.
History will never forget this moment. ????pic.twitter.com/bBEbNM6bVs— CHAMPIONS OF EUROPE ???????? (@CFC_jvm) September 13, 2021
Именно Демба Ба отобрал мяч у подскользнувшегося Джеррарда, когда "Ливерпуль" был в двух турах от чемпионства, и забил гол за "Челси". Стиви так и не выиграл желанный трофей.
Прошлый сезон он отыграл в Башакшехире, проведя за турецкий клуб 37 матчей, забив 9 мячей и отдав 3 голевые передачи.
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