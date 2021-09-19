Сборная Турции получила нового тренера

Сборная Турции по футболу получила нового главного тренера. Им стал 58-летний немец Штефан Кунц.

Специалист на протяжении пяти лет возглавлял сборную Германии U-21. Под его руководством команда дважды выиграла молодежный чемпионат Европы (В 2017-м и 2021-м годах).

Ранее коуч тренировал ФК "Вальдхофф", "Рот-Вайсс" и "Карлсруэ", а также был спортивным директором ФК "Бохум".