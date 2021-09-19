  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Сборная Турции получила нового тренера
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Турции получила нового тренера

Турция
(2 голосов)

В команде грядут изменения

Сборная Турции получила нового тренера

DFB

Новина українською

Сборная Турции по футболу получила нового главного тренера. Им стал 58-летний немец Штефан Кунц.

Специалист на протяжении пяти лет возглавлял сборную Германии U-21. Под его руководством команда дважды выиграла молодежный чемпионат Европы (В 2017-м и 2021-м годах).

Ранее коуч тренировал ФК "Вальдхофф", "Рот-Вайсс" и "Карлсруэ", а также был спортивным директором ФК "Бохум".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Турция Молодежная сборная Германии Штефан Кунц
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2021 в 18:05
а как же андре кумс?
Ответить
0
0
Fontango (Kharkov)
19.09.2021 в 18:02
И это явно не Андрей Николаевич!)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...