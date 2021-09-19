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Сборная Турции получила нового тренера
В команде грядут изменения
DFB
Сборная Турции по футболу получила нового главного тренера. Им стал 58-летний немец Штефан Кунц.
Специалист на протяжении пяти лет возглавлял сборную Германии U-21. Под его руководством команда дважды выиграла молодежный чемпионат Европы (В 2017-м и 2021-м годах).
Ранее коуч тренировал ФК "Вальдхофф", "Рот-Вайсс" и "Карлсруэ", а также был спортивным директором ФК "Бохум".
Hoş geldin Stefan Kuntz! pic.twitter.com/kvbDXrw5J1— Türkiye #BizimÇocuklar ???????? (@MilliTakimlar) September 19, 2021
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Источник:Твиттер сборной Турции
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