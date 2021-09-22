Супер Марио вернулся: Балотелли забил два Бешикташу, утёр нос главному тренеру стамбульцев и спас ничью

Марио Балотелли отличился дублем в матче "Бешикташ" – "Адана Демирспор". Он забил второй на 90+7 и спас ничью для своей команды.

Ещё в 2013 нынешний главный тренер "Бешикташа", Серген Ялчин, называл Марио "безмозглым". Марио всё запомнил: забив гол, он повернулся к менеджеру и напомнил, о неуместных словах.

Напомним, Марио присоединился к "Адана Демирспору" этим летом. В 6 матчах этого сезона он дважды забил и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1.5 миллиона евро.