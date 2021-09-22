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Супер Марио вернулся: Балотелли забил два Бешикташу, утёр нос главному тренеру стамбульцев и спас ничью
Невероятный матч
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Марио Балотелли отличился дублем в матче "Бешикташ" – "Адана Демирспор". Он забил второй на 90+7 и спас ничью для своей команды.
Ещё в 2013 нынешний главный тренер "Бешикташа", Серген Ялчин, называл Марио "безмозглым". Марио всё запомнил: забив гол, он повернулся к менеджеру и напомнил, о неуместных словах.
Напомним, Марио присоединился к "Адана Демирспору" этим летом. В 6 матчах этого сезона он дважды забил и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1.5 миллиона евро.
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