  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. 33-летний экс-игрок Реала и Боруссии Д – новый главный тренер Антальяспора
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

33-летний экс-игрок Реала и Боруссии Д – новый главный тренер Антальяспора

Турция
Обновлено
(1 голосов)

Турецкий Нагельсманн?

33-летний экс-игрок Реала и Боруссии Д – новый главный тренер Антальяспора

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист Нури Шахин официально возглавил турецкий "Антальяспор". Эрсун Янал покинул клуб, так как команда одержала всего две победы в чемпионате. Сейчас коллектив находится на 14-й позиции в турнирной таблице.

Читайте такжеКогда-то зажигал у Клоппа в Боруссии: Шахин стал игроком Антальяспора

33-летний Шахин выступает за "Антальяспор" с 2020 года. Ранее он играл за "Вердер", дортмундскую "Боруссию", "Ливерпуль" "Реал" и "Фейеноорд". В текущем сезоне чемпионата Турции полузащитник провел 8 поединков.

В 8-м туре первенства "Антальяспор" в домашних стенах проиграл "Адана Демирспору" (1:2). Один из голов в составе гостей забил Марио Балотелли.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нури Шахин Антальяспор (Анталья) Антальяспор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...