33-летний экс-игрок Реала и Боруссии Д – новый главный тренер Антальяспора

Футболист Нури Шахин официально возглавил турецкий "Антальяспор". Эрсун Янал покинул клуб, так как команда одержала всего две победы в чемпионате. Сейчас коллектив находится на 14-й позиции в турнирной таблице.

33-летний Шахин выступает за "Антальяспор" с 2020 года. Ранее он играл за "Вердер", дортмундскую "Боруссию", "Ливерпуль" "Реал" и "Фейеноорд". В текущем сезоне чемпионата Турции полузащитник провел 8 поединков.

В 8-м туре первенства "Антальяспор" в домашних стенах проиграл "Адана Демирспору" (1:2). Один из голов в составе гостей забил Марио Балотелли.