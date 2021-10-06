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33-летний экс-игрок Реала и Боруссии Д – новый главный тренер Антальяспора
Турецкий Нагельсманн?
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист Нури Шахин официально возглавил турецкий "Антальяспор". Эрсун Янал покинул клуб, так как команда одержала всего две победы в чемпионате. Сейчас коллектив находится на 14-й позиции в турнирной таблице.
33-летний Шахин выступает за "Антальяспор" с 2020 года. Ранее он играл за "Вердер", дортмундскую "Боруссию", "Ливерпуль" "Реал" и "Фейеноорд". В текущем сезоне чемпионата Турции полузащитник провел 8 поединков.
В 8-м туре первенства "Антальяспор" в домашних стенах проиграл "Адана Демирспору" (1:2). Один из голов в составе гостей забил Марио Балотелли.
???? BİLGİLENDİRME— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) October 5, 2021
Yönetim kurulumuz ile futbolcumuz Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Nuri Şahin'in Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/izmsSCmawG
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