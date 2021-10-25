Бешикташ – Галатасарай. 2:1. Стамбул выявил сильнейшего – Видео

"Бешикташ" дома обыграл "Галатасарай" 2:1. Пришлось даже отыгрываться.

Счет во встрече открыл "Галатасарай" – Александру Чикелдеу отправил мяч в нижний правый угол ворот на 35 минуте. 0:1.

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Тем не менее, спустя всего 4 минуты, Кайл Ларин замкнул передачу Умута Мараша. Фернандо Муслере оставалось только наблюдать за полетом "круглого" – 39 минута, счёт 1:1.

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Голы в матче закончились на 64 минуте Кайл Ларин переиграл голкипера и забил победный мяч Бешикташа – дубль, 2:1.

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Благодаря победе "Бешикташ" поднялся на 3 строчку с 6 чемпионата Турции, после 10 сыгранных туров. "Галатасарай" остался же на 8 месте. У команд по 20 и 17 очков, соответственно.