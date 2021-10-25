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Бешикташ – Галатасарай. 2:1. Стамбул выявил сильнейшего – Видео

Турция
(1 голосов)

Жаркий матч и волевая победа хозяев

Бешикташ – Галатасарай. 2:1. Стамбул выявил сильнейшего – Видео

Бешикташ/Автор невідомий

Новина українською

"Бешикташ" дома обыграл "Галатасарай" 2:1. Пришлось даже отыгрываться.

Счет во встрече открыл "Галатасарай" – Александру Чикелдеу отправил мяч в нижний правый угол ворот на 35 минуте. 0:1.

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Тем не менее, спустя всего 4 минуты, Кайл Ларин замкнул передачу Умута Мараша. Фернандо Муслере оставалось только наблюдать за полетом "круглого" – 39 минута, счёт 1:1.

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Голы в матче закончились на 64 минуте Кайл Ларин переиграл голкипера и забил победный мяч Бешикташа – дубль, 2:1.

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Благодаря победе "Бешикташ" поднялся на 3 строчку с 6 чемпионата Турции, после 10 сыгранных туров. "Галатасарай" остался же на 8 месте. У команд по 20 и 17 очков, соответственно.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Кайл Ларин Бешикташ
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.10.2021 в 22:17
Интересно и странно они как-то играют. Мне понравилось.
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