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Долой плохие результаты! Президент Фенербахче принес в жертву барана прямо на стадионе
Традиции нужно чтить
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Фенербахче" Али Коч совершил жертвоприношение на стадионе турецкого гранда, принеся в жертву барана. Функционер пригласил на арену имама (прим. ред. UA-Футбол – титул в исламе, который носят наиболее выдающиеся богословы и религиозные авторитеты), он помолился за "канареек" и даже заговорил ворота. При этом имам осторожно заявил:
"Я не занимаюсь магией, я просто молюсь, чтобы вы были защищены от сглаза".
В руководстве клуба решили пойти на такой шаг из-за плохих результатов команды. В последних 8 матчах во всех соревнованиях "Фенербахче" победил всего дважды, при этом четырежды проиграв и дважды сыграв со своими оппонентами вничью.
Клуб Коча идет на 7-й строчке в рейтинговом зачете первенства (20 очков, 12 туров). В следующем матче чемпионата "Фенербахче" сыграет с "Галатасараем" (4-е место, 21 очко). Лидер таблицы – "Трабзонспор" (30 баллов).
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