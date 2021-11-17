Долой плохие результаты! Президент Фенербахче принес в жертву барана прямо на стадионе

Президент "Фенербахче" Али Коч совершил жертвоприношение на стадионе турецкого гранда, принеся в жертву барана. Функционер пригласил на арену имама (прим. ред. UA-Футбол – титул в исламе, который носят наиболее выдающиеся богословы и религиозные авторитеты), он помолился за "канареек" и даже заговорил ворота. При этом имам осторожно заявил:

"Я не занимаюсь магией, я просто молюсь, чтобы вы были защищены от сглаза".

В руководстве клуба решили пойти на такой шаг из-за плохих результатов команды. В последних 8 матчах во всех соревнованиях "Фенербахче" победил всего дважды, при этом четырежды проиграв и дважды сыграв со своими оппонентами вничью.

Клуб Коча идет на 7-й строчке в рейтинговом зачете первенства (20 очков, 12 туров). В следующем матче чемпионата "Фенербахче" сыграет с "Галатасараем" (4-е место, 21 очко). Лидер таблицы – "Трабзонспор" (30 баллов).