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Долой плохие результаты! Президент Фенербахче принес в жертву барана прямо на стадионе

Турция
(1 голосов)

Традиции нужно чтить

Долой плохие результаты! Президент Фенербахче принес в жертву барана прямо на стадионе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Фенербахче" Али Коч совершил жертвоприношение на стадионе турецкого гранда, принеся в жертву барана. Функционер пригласил на арену имама (прим. ред. UA-Футбол – титул в исламе, который носят наиболее выдающиеся богословы и религиозные авторитеты), он помолился за "канареек" и даже заговорил ворота. При этом имам осторожно заявил:

"Я не занимаюсь магией, я просто молюсь, чтобы вы были защищены от сглаза".

В руководстве клуба решили пойти на такой шаг из-за плохих результатов команды. В последних 8 матчах во всех соревнованиях "Фенербахче" победил всего дважды, при этом четырежды проиграв и дважды сыграв со своими оппонентами вничью.

Клуб Коча идет на 7-й строчке в рейтинговом зачете первенства (20 очков, 12 туров). В следующем матче чемпионата "Фенербахче" сыграет с "Галатасараем" (4-е место, 21 очко). Лидер таблицы – "Трабзонспор" (30 баллов).

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Али Коч
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Источник:
ensonhaber.com

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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 15:28
Мож и Поворознюку символическую свинку заколоть
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
17.11.2021 в 15:06
Один баран зарезал другого
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0
0
football_soccer (Украина)
17.11.2021 в 15:03
и это средневековье играет в европейском футболе... в Азию бы всех этих дикарей
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+1
0
avatar
UA-Футбол-PRО (Ужгород)
17.11.2021 в 14:08
Ярмоленка и тут, и там показывают...
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+3
-2
Dr. House (Поділля)
17.11.2021 в 14:18
Ти довбойоб кончений. Ти ще , падлюка, за Бущана маєш привселюдно вибачатись, якого ти перед вчорашнім матчем дрищаном обізвав.
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+1
-2
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.11.2021 в 14:19
Ну ти і виродок
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0
-1


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