Экс-форвард МЮ стал в ворота из-за удалений двух голкиперов и выиграл серию пенальти в Кубке Турции

Бывший нападающий "Мольде", "Сток Сити", "Манчестер Юнайтед" (2009-2012) и "Ганновера 96" Маме Бирам Диуф сейчас выступает за турецкий "Хатайспор". В среду, 1 декабря, форвард вынужденно попробовал себя в роли голкипера во время матча 1/32 финала Кубка Турции с "Эюпспором".

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Все дело в том, что "Хатайспор" потерял сразу двух вратарей из-за красных карточек. Основное время завершилось вничью 1:1, в овертайме голов команды не забивали, а в серии пенальти "Хатайспор" должен был поставить в ворота полевого футболиста. Добровольцем вызвался Диуф.

33-летний Маме Бирам для начала сам реализовал свой выстрел, а затем занял место в рамке. Игроки "Эюпспора" дважды промахнулись (штанга и мимо). Со счетом 5:4 по итогам лотереи победил "Хатайспор". Сами удары Диуф не отбивал, но серию все равно выиграл, угадывая направление почти каждого залпа – запугал своим грозным видом, может?